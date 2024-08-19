Багарядцева Ефросинья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багарядцева Ефросинья Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багарядцев Тимофей Гурьянов

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Багарядцева) Маланья Тимофеевна

Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Багарядцев Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: (Багарядцева) Марина Тимофеевна

Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Багарядцева) Огрофена Тимофеевна

Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Багарядцев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Багарядцева) Орина Тимофеевна

Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Багарядцева) Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Багарядцева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов

Смерть
Неизвестно

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