Багарядцева Ефросинья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Багарядцева) Маланья Тимофеевна
Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Багарядцев Ефим Тимофеевич
Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: (Багарядцева) Марина Тимофеевна
Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Багарядцева) Огрофена Тимофеевна
Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Багарядцев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Багарядцева) Орина Тимофеевна
Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Багарядцева) Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Багарядцева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Багарядцев Тимофей Гурьянов
Смерть
Неизвестно