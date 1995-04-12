Томенко (Деркач) Анастасия Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.04.1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Деркач Корней Климович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильченко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Томенко Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Томенко Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
01.10.1935
Отец ребёнка: Томенко Василий Митрофанович
с. Нижняя Александровка Минераловодский район
Смерть
12.04.1995