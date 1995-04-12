Томенко (Деркач) Анастасия Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томенко (Деркач) Анастасия Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деркач Корней Климович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильченко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Томенко Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Томенко Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
01.10.1935

Сын: Томенко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Томенко Василий Митрофанович

с. Нижняя Александровка Минераловодский район
Смерть
12.04.1995

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