Прочерк Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрочерк Иван

Прочерк Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караваева (Булчева?) Мария Максимовна

Рождение ребёнка
27.11.1934

Дочь: Милевская (Булчева? Караваева) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Караваева (Булчева?) Мария Максимовна

д. чижи сюмсинского района, удмурсткой республики
Смерть
Неизвестно

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