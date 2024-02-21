Ворошилова Екатериа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорошилова Екатериа Яковлевна

Ворошилова Екатериа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цацак-Тихая Антонина Давидовна

Отец ребёнка: Цацак Давид Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цацак Петр Давидович

Отец ребёнка: Цацак Давид Константинович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Цацак Николай Давидович

Отец ребёнка: Цацак Давид Константинович

Рождение ребёнка
23.02.1910

Сын: (Цацак) Дмитрий Давидович

Отец ребёнка: Цацак Давид Константинович

Смерть
Неизвестно

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