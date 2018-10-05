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Шарыгин Владимир Николаевич

Место рождения

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.10.1937

Дата смерти

05.10.2018

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1937

Отец: Шарыгин Николай Александрович

Мать: Шарыгина Анастасия Семеновна

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Образование
1952
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
8 классов
Раскулачивание
?.03.1953
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Вступление в ВЛКСМ
Военная служба
28.10.1956
Вч 43724
Демобилизация
03.10.1959
Вч 92827
Бракосочетание
01.09.1961

Жена: Шарыгина Галина Ивановна

г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Рождение ребёнка
22.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Галина Ивановна

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Награда
24.02.1966
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
АЗТЭ - присвоено звание - ударник коммунистического труда
Рождение ребёнка
06.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарыгина Галина Ивановна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Образование
1971
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Окончил Рубцовский машиностроительный техникум по специальности тракторостроение
Смерть
05.10.2018
г. Барнаул
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