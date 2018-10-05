Шарыгин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1937
Дата смерти05.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1937
Образование
1952
8 классов
Раскулачивание
?.03.1953
Вступление в ВЛКСМ
Военная служба
28.10.1956
Вч 43724
Демобилизация
03.10.1959
Вч 92827
Бракосочетание
01.09.1961
Жена: Шарыгина Галина Ивановна
г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Рождение ребёнка
22.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарыгина Галина Ивановна
Награда
24.02.1966
АЗТЭ - присвоено звание - ударник коммунистического труда
Рождение ребёнка
06.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарыгина Галина Ивановна
Образование
1971
Окончил Рубцовский машиностроительный техникум по специальности тракторостроение
Смерть
05.10.2018
г. Барнаул