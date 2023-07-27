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Галиуллина Бибилифа
Галиуллина Бибилифа
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Галиакбер
1822 г.р.
Дети
Гайнинур
1858 г.р.
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь:
Гайнинур
Отец ребёнка:
Галиакбер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Галиакбер
Смерть
Неизвестно
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