Галиуллина Бибилифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллина Бибилифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

1858 г.р.

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гайнинур

Отец ребёнка: Галиакбер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиакбер

Смерть
Неизвестно
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