Хвостова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Хвостов Прокофий Ильин
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Акулина Прокофьева
Отец ребёнка: Хвостов Прокофий Ильин
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хвостов Николай Прокофьев
Отец ребёнка: Хвостов Прокофий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно