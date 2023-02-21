Хвостова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Хвостов Абрам Прокофьев

Отец ребёнка: Хвостов Прокофий Ильин

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Акулина Прокофьева

Отец ребёнка: Хвостов Прокофий Ильин

Рождение ребёнка
1829

Сын: Хвостов Николай Прокофьев

Отец ребёнка: Хвостов Прокофий Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов Прокофий Ильин

Смерть
Неизвестно
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