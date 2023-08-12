Подлёднова Евдокия Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подлёднов Михаил Никитович
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно