Половинчик (Салитра) Роза Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик (Салитра) Роза Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1910

Дата смерти

26.03.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинчик Рувим

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1939

Дочь: Элькина (Половинчик) Майя Рувимовна

Отец ребёнка: Половинчик Рувим

Смерть
26.03.1997
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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