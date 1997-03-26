Половинчик (Салитра) Роза Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1910
Дата смерти26.03.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Половинчик Рувим
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1939
Дочь: Элькина (Половинчик) Майя Рувимовна
Отец ребёнка: Половинчик Рувим
Смерть
26.03.1997
Причина смерти: Естественная смерть/старость