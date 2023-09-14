Шейкин Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1964
Отец: Шейкин Анатолий Иванович
Мать: Шейкина Раиса Семёновна
Рождение ребёнка
01.07.1994
Дочь: Фёдорова Виктория Игоревна
Мать ребёнка: Шейкина Татьяна
Рождение ребёнка
01.07.1994
Дочь: Проминская Алёна Игоревна
Мать ребёнка: Шейкина Татьяна
Рождение ребёнка
12.01.?
Дочь: Шейкина Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Шейкина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейкина Татьяна