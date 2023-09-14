Шейкин Игорь Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШейкин Игорь Анатольевич

Шейкин Игорь Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1964

Отец: Шейкин Анатолий Иванович

Мать: Шейкина Раиса Семёновна

Рождение ребёнка
01.07.1994

Дочь: Фёдорова Виктория Игоревна

Мать ребёнка: Шейкина Татьяна

Рождение ребёнка
01.07.1994

Дочь: Проминская Алёна Игоревна

Мать ребёнка: Шейкина Татьяна

Рождение ребёнка
12.01.?

Дочь: Шейкина Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Шейкина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейкина Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close