Огородникова (Машковцова) Саламония Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Машковцев Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа Георгиевна
Отец ребёнка: Огородников Егор (Георгий) Макарович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Феодосия Георгиевна
Отец ребёнка: Огородников Егор (Георгий) Макарович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Огородников Егор (Георгий) Макарович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Огородников Илья Егорович
Отец ребёнка: Огородников Егор (Георгий) Макарович
Место жительства
Неизвестно
деревня Поломская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огородников Федор Егорович
Отец ребёнка: Огородников Егор (Георгий) Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1854