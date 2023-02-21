Огородникова (Машковцова) Саламония Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Машковцова) Саламония Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1854

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Машковцев Спиридон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа Георгиевна

Отец ребёнка: Огородников Егор (Георгий) Макарович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Феодосия Георгиевна

Отец ребёнка: Огородников Егор (Георгий) Макарович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Огородников Егор (Георгий) Макарович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Огородников Илья Егорович

Отец ребёнка: Огородников Егор (Георгий) Макарович

Место жительства
Неизвестно
деревня Поломская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородников Федор Егорович

Отец ребёнка: Огородников Егор (Георгий) Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Егор (Георгий) Макарович

Смерть
До 1854
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