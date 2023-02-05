Ворсин Андрей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.2023
Дочь: Титова Софья Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности