Ворсин Андрей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворсин Андрей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2023 г.р.

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.01.2023

Дочь: Титова Софья Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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