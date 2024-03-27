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Бикбавов Аксанъ

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Бикбау

Мать: Зябидя

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1828

Сын: Аксянов Тухветулла

Мать ребёнка: Загифа

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Гайнизамал

Мать ребёнка: Загифа

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сарбижамал

Мать ребёнка: Загифа

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1849

Сын: Аксянов Абдрахман

Мать ребёнка: Загифа

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно
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