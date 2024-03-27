Бикбавов Аксанъ
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Аксянов Тухветулла
Мать ребёнка: Загифа
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Гайнизамал
Мать ребёнка: Загифа
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сарбижамал
Мать ребёнка: Загифа
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1849
Сын: Аксянов Абдрахман
Мать ребёнка: Загифа
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно