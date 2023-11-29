Карлагина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карлагин Яков Симанов
Рождение ребёнка
02.01.1826
Сын: Карлагин Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Карлагин Яков Симанов
Рождение ребёнка
16.03.1834
Дочь: (Карлагина) Агрипина Яковлевна
Отец ребёнка: Карлагин Яков Симанов
Рождение ребёнка
01.08.1837
Дочь: (Карлагин) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Карлагин Яков Симанов