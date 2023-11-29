Карлагина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлагин Лавр Яковлевич

Отец ребёнка: Карлагин Яков Симанов

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1826

Сын: Карлагин Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Карлагин Яков Симанов

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1834

Дочь: (Карлагина) Агрипина Яковлевна

Отец ребёнка: Карлагин Яков Симанов

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1837

Дочь: (Карлагин) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Карлагин Яков Симанов

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния

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