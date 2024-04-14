Федосий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Михаил Игнатьев
Мать: Дарья Кондратова
солдат Волость Заобнорская:
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Филипова
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Анна Федосьевна
Мать ребёнка: Устинья Филипова
1909 ИВ девица Анна Федосеевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Колобов Михаил Федосьевич
Мать ребёнка: Устинья Филипова
Смерть
После 1888