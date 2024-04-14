Федосий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосий Михайлов

Федосий Михайлов

Место рождения

Карганово, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Жена

1850 г.р.

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Михаил Игнатьев

Мать: Дарья Кондратова

Карганово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
солдат Волость Заобнорская:
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Филипова

Карганово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Анна Федосьевна

Мать ребёнка: Устинья Филипова

1909 ИВ девица Анна Федосеевна
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Колобов Михаил Федосьевич

Мать ребёнка: Устинья Филипова

Карганово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1888
Карганово, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.