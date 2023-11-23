неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно