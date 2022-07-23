Радкевич Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радкевич Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радкевич Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
21.07.1916 ст.

Сын: Радкевич Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Радкевич Матвей Прокопьевич

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебск Тамбовской губернии.
Смерть
Неизвестно

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