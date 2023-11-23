Бубнова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Антон

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Бубнова) Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Бубнов Антон

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бубнов Константин Антонович

Отец ребёнка: Бубнов Антон

Смерть
1963

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