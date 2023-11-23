Бубнова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бубнов Антон
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Бубнова) Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Бубнов Антон
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бубнов Константин Антонович
Отец ребёнка: Бубнов Антон
Смерть
1963