Брускова (Соколова) Анна Ивановна
Место рождениядер. Седеряха, Кинешемского уезда, костромской губернии
Дата рождения14.02.1905
Дата смерти10.04.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1905
дер. Седеряха, Кинешемского уезда, костромской губернии
Рождение ребёнка
08.06.1933
Сын: Брусков Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Брусков Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.?
Дочь: Козлова Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Брусков Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брусков Анатолий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1999
Кинешма, Кинешма, Ивановская область