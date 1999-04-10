Брускова (Соколова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрускова (Соколова) Анна Ивановна

Брускова (Соколова) Анна Ивановна

Место рождения

дер. Седеряха, Кинешемского уезда, костромской губернии

Дата рождения

14.02.1905

Дата смерти

10.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1905

Отец: Соколов Иван Капитонович

Мать: Соколова Александра Николаевна

дер. Седеряха, Кинешемского уезда, костромской губернии
Рождение ребёнка
08.06.1933

Сын: Брусков Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Брусков Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
14.02.?

Дочь: Козлова Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Брусков Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусков Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Брусков Анатолий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусков Анатолий Андреевич

Смерть
10.04.1999
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close