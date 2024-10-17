Федор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Михайлов

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Гаврилова

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1894

Сын: Фрол Федоров

Мать ребёнка: Гликерия Гаврилова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1894

Сын: Максим Федоров

Мать ребёнка: Гликерия Гаврилова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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