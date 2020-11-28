Долинин Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.11.1928
Дата смерти28.11.2020
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1928
Отец: Долинин Иван Ануфриевич
Мать: Долинина Анна Дмитриевна
Россия
Рождение ребёнка
30.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Между 1963 и 1973
Сын: Долинин Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1963
Сын: Долинин Юрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Набережные Челны
Рождение ребёнка
24.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Набережные Челны
Смерть
28.11.2020
Россия