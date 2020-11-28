Долинин Михаил 21.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долинин Михаил

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Место рождения

Россия

Дата рождения

21.11.1928

Дата смерти

28.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1963 г.р.
Между 1963 и 1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1928

Отец: Долинин Иван Ануфриевич

Мать: Долинина Анна Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
30.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Между 1963 и 1973

Сын: Долинин Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.1963

Сын: Долинин Юрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны
Рождение ребёнка
24.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны
Смерть
28.11.2020
Россия

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