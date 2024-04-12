Хмелев Кондрат Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелев Кондрат Павлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

21.09.1886

Дата смерти

09.06.1889

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
21.09.1886

Отец: Хмелев Павел Наумович

Мать: Хмелева Дарья Симеоновна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-149,зап-49
Крещение
22.09.1886
Godparents:Криволукские крестьяне : Петр Петрович Патримай и Анатолий Авраамович Исиков
Смерть
09.06.1889
Причина смерти: Болезнь - оспа
Похороны
Неизвестно
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