Хмелев Кондрат Павлович
Место рождения
Дата рождения21.09.1886
Дата смерти09.06.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1886
Отец: Хмелев Павел Наумович
Мать: Хмелева Дарья Симеоновна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-149,зап-49
Крещение
22.09.1886
Godparents:Криволукские крестьяне : Петр Петрович Патримай и Анатолий Авраамович Исиков
Смерть
09.06.1889
Причина смерти: Болезнь - оспа
Похороны
Неизвестно