Шалашников Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти05.06.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Смерть
05.06.2004