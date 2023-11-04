Боровков Степан (Стефан) Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.10.1873
Дата смерти1952
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1902
Дочь: Боровкова Ангилина Степановна
Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Полякова (Боровкова) Ангелина Степановна
Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Боровков Павел Степанович
Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
07.05.1909 ст.
Дочь: Паур (Боровкова) Валентина Степановна
Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Боровкова Фаина Степановна
Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна
Смерть
1952
Армавир, город Армавир, Краснодарский край