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Боровков Степан (Стефан) Михайлович

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

23.10.1873

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1873

Отец: Боровков Михаил Львович

Мать: Боровкова Евдокия Николаевна

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
19.10.1902

Дочь: Боровкова Ангилина Степановна

Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Полякова (Боровкова) Ангелина Степановна

Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Боровков Павел Степанович

Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.1909 ст.

Дочь: Паур (Боровкова) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Боровкова Фаина Степановна

Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Боровков Петр Степанович

Мать ребёнка: Боровкова (Леви) Надежда Николаевна

Смерть
1952
Армавир, город Армавир, Краснодарский край

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