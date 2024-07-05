Гомозов Владимир Никитин 14.07.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гомозов Владимир Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1900

Отец: Гомозов Никита Сергеевъ

Мать: Ольга Ульянова

Упоминание
Неизвестно
Церковь св. Филиппа Митрополита в Мещанской (ч. I-III) 55°46′51″ с. ш. 37°37′51″ в. д. Пересечении ул.Гиляровского и Протопоповского переулка
Крещение
16.07.1900
родители: Тульской губерніи Сеневскаго уѣзда Мишанополяниной волости села Карихинъ крестьлина Никити Сергѣев Госиновъ и законная лисна его Ольга Ульянова, оба православнаго Истованія попоспорту жены н... Показать все
Смерть
Неизвестно

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