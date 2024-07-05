Гомозов Владимир Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1900
Отец: Гомозов Никита Сергеевъ
Мать: Ольга Ульянова
Упоминание
Неизвестно
Церковь св. Филиппа Митрополита в Мещанской (ч. I-III) 55°46′51″ с. ш. 37°37′51″ в. д. Пересечении ул.Гиляровского и Протопоповского переулка
Крещение
16.07.1900
родители: Тульской губерніи Сеневскаго уѣзда Мишанополяниной волости села Карихинъ крестьлина Никити Сергѣев Госиновъ и законная лисна его Ольга Ульянова, оба православнаго Истованія попоспорту жены н... Показать все
Смерть
Неизвестно