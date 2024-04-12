Куренева (Вискунова) Аграфена (Агриппина) Матвеевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1891 ст.
Дата смерти15.10.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1891 ст.
Бракосочетание
26.01.1909 ст.
Троицкое, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1918
Дочь: Механошина Анфия Васильевна
Отец ребёнка: Куренев Василий Николаевич
Куренева, Пелымская волость, Туринский уезд
Смерть
15.10.1976
Чантырья, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра