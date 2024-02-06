Сабирова Жанна Нурманбековна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабирова Жанна Нурманбековна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.12.1999

Муж: Сабиров Мурат Юрьевич

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
22.04.2000

Дочь: Сабирова Малика Муратовна

Отец ребёнка: Сабиров Мурат Юрьевич

Рождение ребёнка
12.02.2002

Дочь: Сабирова Жансая Муратовна

Отец ребёнка: Сабиров Мурат Юрьевич

Рождение ребёнка
27.07.2009

Дочь: Сабирова Жания Муратовна

Отец ребёнка: Сабиров Мурат Юрьевич

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