Сабирова Жанна Нурманбековна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.12.1999
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
22.04.2000
Дочь: Сабирова Малика Муратовна
Отец ребёнка: Сабиров Мурат Юрьевич
Рождение ребёнка
12.02.2002
Дочь: Сабирова Жансая Муратовна
Отец ребёнка: Сабиров Мурат Юрьевич
Рождение ребёнка
27.07.2009
Дочь: Сабирова Жания Муратовна
Отец ребёнка: Сабиров Мурат Юрьевич