Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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