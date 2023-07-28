Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно