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Мариамна Иванова
Мариамна Иванова
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Древо
Место рождения
Починок
, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Дата рождения
1859
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Иван
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Починок
, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Иван
Смерть
Неизвестно
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