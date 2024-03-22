Мариамна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариамна Иванова

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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