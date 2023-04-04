Юнге Эдуард Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1831
Дата смерти15.09.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1831
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
medecin-oculiste, professeur de l"Academie medico-chirurgicale President de l'Academie d'Agriculture ("Timiriazevskaia") Voyages en Orient et Afrique du Nord, врач-окулист, профессор
Бракосочетание
15.09.1863
Супруг(-а): Екатерина Федоровна Юнге (Толстая)
Рождение ребёнка
11.07.1864
Мать ребёнка: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.11.1866
Мать ребёнка: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.07.1872
Сын: Юнге Александр Эдуардович
Мать ребёнка: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.11.1879
Мать ребёнка: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна
Смерть
15.09.1898
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Коктебель, Феодосия, Республика Крым