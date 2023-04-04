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Юнге Эдуард Андреевич

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

12.11.1831

Дата смерти

15.09.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1831

Отец: Юнге Йохан Генрих

Мать: Юнге (Гидель) Гертруда Вильгельмина

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Миловская) Надежда Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
medecin-oculiste, professeur de l"Academie medico-chirurgicale President de l'Academie d'Agriculture ("Timiriazevskaia") Voyages en Orient et Afrique du Nord, врач-окулист, профессор
Бракосочетание
15.09.1863

Жена: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Екатерина Федоровна Юнге (Толстая)
Рождение ребёнка
11.07.1864

Сын: Юнге Владимир Эдуардович

Мать ребёнка: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.11.1866

Сын: Юнге Федор Эдуардович

Мать ребёнка: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.07.1872

Сын: Юнге Александр Эдуардович

Мать ребёнка: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.11.1879

Сын: Юнге Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Юнге (Толстая) Екатерина Фёдоровна

Смерть
15.09.1898
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Коктебель, Феодосия, Республика Крым

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