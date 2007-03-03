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Мердюкова Карина Алексеевна
Мердюкова Карина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.2007
Пол
Женский
Отец
Мердюков Алексей Николаевич
1984 г.р.
Мать
Мердюкова Урлова Анастасия Анатольевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2007
Отец:
Мердюков Алексей Николаевич
Мать:
Мердюкова Урлова Анастасия Анатольевна
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