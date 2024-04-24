Федоров Алексей Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Алексей Никитович

Федоров Алексей Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Пелагея Степановна

Место жительства
Неизвестно
Марюхино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Старинский, Погребищенская волость, Владимирский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.