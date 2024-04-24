Федоров Алексей Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Марюхино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Старинский, Погребищенская волость, Владимирский уезд