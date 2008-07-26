Солодовников Фёдор Павлович
Место рождения
Дата рождения26.11.1950
Дата смерти26.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1950
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Пустобаев) Татьяна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Пустобаев) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
26.07.2008
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)