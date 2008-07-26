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Солодовников Фёдор Павлович

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

26.11.1950

Дата смерти

26.07.2008

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1950

Отец: Солодовников Павел Фёдорович

Мать: Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Пустобаев) Татьяна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Пустобаев) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Пустобаев) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
26.07.2008
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)

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