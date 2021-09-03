Постникова (Мурина) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостникова (Мурина) Мария Егоровна

Постникова (Мурина) Мария Егоровна

Место рождения

Архангельская область

Дата рождения

21.06.1945

Дата смерти

03.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1945

Отец: Мурин Егор Евдокимович

Мать: не указана

Архангельская область
Рождение ребёнка
11.03.1966

Сын: Постников Юрий Альбертович

Отец ребёнка: Постников Альберт Федорович

Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Альберт Федорович

Смерть
03.09.2021
Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close