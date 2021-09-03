Постникова (Мурина) Мария Егоровна
Место рожденияАрхангельская область
Дата рождения21.06.1945
Дата смерти03.09.2021
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1945
Отец: Мурин Егор Евдокимович
Архангельская область
Рождение ребёнка
11.03.1966
Сын: Постников Юрий Альбертович
Отец ребёнка: Постников Альберт Федорович
Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.2021
Архангельская область