Баранцевич Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранцевич Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1815

Сын: Баранцевич Гилярий Павлович

Мать ребёнка: Баранцевич Анна

Восприемники -
Рождение ребёнка
11.11.1817

Дочь: Баранцевич Бриджит Павловна

Мать ребёнка: Баранцевич Анна

Смерть
Неизвестно

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