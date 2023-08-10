Шапарева (Грохотова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапарева (Грохотова) Мария Михайловна

Место рождения

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

21.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1989

Отец: Грохотов Михаил Викторович

Мать: Грохотова (Верещагина) Лидия Ивановна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
18.08.2018

Муж: Шапарев Александр Евгеньевич

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
05.03.2019

Сын: Шапарев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Шапарев Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
07.07.2022

Дочь: Шапарева Вероника Александровна

Отец ребёнка: Шапарев Александр Евгеньевич

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