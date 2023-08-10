Шапарева (Грохотова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения21.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1989
Бракосочетание
18.08.2018
Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
05.03.2019
Сын: Шапарев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Шапарев Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
07.07.2022
Дочь: Шапарева Вероника Александровна
Отец ребёнка: Шапарев Александр Евгеньевич