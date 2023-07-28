Ганфельд Герман Моисеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.05.1932
Дата смерти20.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1932
Бракосочетание
15.10.1956
Рождение ребёнка
05.08.1957
Развод
1962
Бракосочетание
1969
Рождение ребёнка
18.05.1970
Мать ребёнка: Ганфельд (Афанасьева) Нонна Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.12.1974
Дочь: Вершинина (Ганфельд) Ирина Германовна
Мать ребёнка: Ганфельд (Афанасьева) Нонна Дмитриевна
Смерть
20.12.1980