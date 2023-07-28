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Ганфельд Герман Моисеевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.05.1932

Дата смерти

20.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1932

Отец: Ганфельд Моисей Менделеевич

Мать: Ганфельд (Волкова) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
15.10.1956

Жена: Назаренко (Малышева) Валентина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1957

Сын: Малышев (Ганфельд) Владимир Германович

Мать ребёнка: Назаренко (Малышева) Валентина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1962

Жена: Назаренко (Малышева) Валентина Павловна

Бракосочетание
1969

Жена: Ганфельд (Афанасьева) Нонна Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.05.1970

Сын: Ганфельд Юрий Германович

Мать ребёнка: Ганфельд (Афанасьева) Нонна Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.12.1974

Дочь: Вершинина (Ганфельд) Ирина Германовна

Мать ребёнка: Ганфельд (Афанасьева) Нонна Дмитриевна

Смерть
20.12.1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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