Матвей Павлов
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Павел Кирилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия Матвеева
Мать ребёнка: Перескева Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Матвеев
Мать ребёнка: Перескева Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Перескева Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перескева Родионова
Бракосочетание
09.11.1909 ст.
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно