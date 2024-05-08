Матвей Павлов 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвей Павлов

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Павел Кирилов

Мать: Екатерина Маркова (Маркелова)

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия Матвеева

Мать ребёнка: Перескева Родионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Матвеев

Мать ребёнка: Перескева Родионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Перескева Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перескева Родионова

Бракосочетание
09.11.1909 ст.

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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