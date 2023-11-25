Изюмов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Изюмов Петр Андреевич

Мать: Изюмова Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изюмова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Изюмов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Изюмова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Изюмов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Изюмова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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