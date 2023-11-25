Изюмов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Изюмов Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Изюмова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Изюмов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Изюмова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Изюмов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Изюмова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно