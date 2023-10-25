Краев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краев Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Краев Сергей

Мать ребёнка: не указана

Зайцевы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Краев Николай

Мать ребёнка: не указана

Краевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1926

Сын: Краев Георгий

Мать ребёнка: не указана

Краевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places#map=kotelnicheskiy-uezd-1893&layer=yandexsat&center=58.55578_48.21182&zoom=13
Котельнический уезд (1893) деревня Краевы
Смерть
Неизвестно
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