Краев Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Краев Сергей
Зайцевы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Краев Николай
Рождение ребёнка
12.05.1926
Сын: Краев Георгий
Место жительства
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places#map=kotelnicheskiy-uezd-1893&layer=yandexsat¢er=58.55578_48.21182&zoom=13
Котельнический уезд (1893) деревня Краевы
Смерть
Неизвестно