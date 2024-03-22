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Бакулин Юрий Сергеевич

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Место рождения

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.12.1926

Дата смерти

08.01.1992

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926

Отец: Бакулин Сергей Филиппович

Мать: не указана

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
26.02.1944
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Демобилизация
29.11.1950
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
08.01.1992
Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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