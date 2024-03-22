Бакулин Юрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1926
Дата смерти08.01.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926
Отец: Бакулин Сергей Филиппович
Военная служба
26.02.1944
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Демобилизация
29.11.1950
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
08.01.1992
Похороны
Неизвестно