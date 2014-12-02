Мишина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1941
Дата смерти02.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1962
Рождение ребёнка
18.06.1963
Дочь: Нечаева (Мишина) Наталия Евгеньевна
Отец ребёнка: Мишин Евгений Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1973
Дочь: Белякова Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Мишин Евгений Иванович
Смерть
02.12.2014