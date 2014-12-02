Мишина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1941

Дата смерти

02.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1962

Муж: Мишин Евгений Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1963

Дочь: Нечаева (Мишина) Наталия Евгеньевна

Отец ребёнка: Мишин Евгений Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1973

Дочь: Белякова Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Мишин Евгений Иванович

Смерть
02.12.2014

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