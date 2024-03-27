Толчева (Затонская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толчева (Затонская) Елена

Место рождения

Абдулино, Оренбургская обл., Россия

Дата рождения

1941

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Затонский Александр Федорович

Мать: Затонская Марфа Яковлевна

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толчев Николай

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толчев Николай

Смерть
2010
Абдулино
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