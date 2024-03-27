Толчева (Затонская) Елена
Место рожденияАбдулино, Оренбургская обл., Россия
Дата рождения1941
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толчев Николай
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толчев Николай
Смерть
2010
Абдулино