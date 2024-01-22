Шулыгин Василий (Младший)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Шулыгин Пётр Михайлович
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Шулыгина) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Меланья Романовна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Шулыгина) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Меланья Романовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Шулыгина) Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Меланья Романовна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шулыгин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Меланья Романовна