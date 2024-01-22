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Шулыгин Василий (Младший)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шулыгин Пётр Михайлович

Мать: (Шулыгина) Марья Егоровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шулыгина) Меланья Романовна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Шулыгина) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Меланья Романовна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Шулыгина) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Меланья Романовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Шулыгина) Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Меланья Романовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шулыгин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Меланья Романовна

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