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Варнавская Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варнавская Михаил

Отец ребёнка: Варнавский Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавский Петр

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Андросова (Варнавская) Дарья

Отец ребёнка: Варнавский Петр

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Варнавская) Ольга

Отец ребёнка: Варнавский Петр

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Варнавская) Евдокия

Отец ребёнка: Варнавский Петр

Рождение ребёнка
1911

Сын: Варнавский Яков

Отец ребёнка: Варнавский Петр

Рождение ребёнка
1913

Сын: Варнавский Егор

Отец ребёнка: Варнавский Петр

Рождение ребёнка
10.05.1915

Дочь: (Варнавская) Любовь

Отец ребёнка: Варнавский Петр

Смерть
Неизвестно

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