Варнавская Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варнавская Михаил
Отец ребёнка: Варнавский Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варнавский Петр
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Андросова (Варнавская) Дарья
Отец ребёнка: Варнавский Петр
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Варнавская) Ольга
Отец ребёнка: Варнавский Петр
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Варнавская) Евдокия
Отец ребёнка: Варнавский Петр
Рождение ребёнка
1911
Сын: Варнавский Яков
Отец ребёнка: Варнавский Петр
Рождение ребёнка
1913
Сын: Варнавский Егор
Отец ребёнка: Варнавский Петр
Рождение ребёнка
10.05.1915
Дочь: (Варнавская) Любовь
Отец ребёнка: Варнавский Петр
Смерть
Неизвестно