Паршев Вячеслав
Место рожденияКалининградская обл. г. Мамоново
Дата рождения22.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1991
Город Мамоново
Место жительства
Неизвестно
Образование
2007
МОУ СОШ г. Мамоново
Образование
2011
Механик-наладчик пром.оборудования
Военная служба
С 07.07.2011 по 07.07.2012
В/Ч 39108
Бракосочетание
25.07.2018
Рождение ребёнка
14.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паршева (Никульшина) Анастасия Вадимировна