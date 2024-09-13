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Паршев Вячеслав

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Место рождения

Калининградская обл. г. Мамоново

Дата рождения

22.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1991

Отец: Паршев Виктор Викторович

Мать: Паршева (Кириллова) Ирина Вячеславовна

Город Мамоново
Место жительства
Неизвестно
Образование
2007
МОУ СОШ г. Мамоново
Образование
2011
Механик-наладчик пром.оборудования
Военная служба
С 07.07.2011 по 07.07.2012
В/Ч 39108
Бракосочетание
25.07.2018

Жена: Паршева (Никульшина) Анастасия Вадимировна

Рождение ребёнка
14.08.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паршева (Никульшина) Анастасия Вадимировна

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