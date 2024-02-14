Адигамова Салиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адигамова Салиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адигамов Фатих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адигамов Фаткулла Фатихович

Отец ребёнка: Адигамов Фатих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адигамов Мансур Фатихович

Отец ребёнка: Адигамов Фатих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адигамов Зуфар Фатихович

Отец ребёнка: Адигамов Фатих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адигамов Фатих

Рождение ребёнка
01.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адигамов Фатих

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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