- Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830 ст.
Дата смерти01.04.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 200-14-79 стр.770-771 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст - 20 лет)
Бракосочетание
До 24.08.1850 ст.
Муж: - Демид Егорович
Смерть
01.04.1904 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, после 1-го брака в 74 года (от старости)
Похороны
03.04.1904 ст.
МК 56-13-43 стр.267-268 (Умершие №-16ж)