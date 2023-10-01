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- Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830 ст.

Дата смерти

01.04.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 200-14-79 стр.770-771 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст - 20 лет)
Бракосочетание
До 24.08.1850 ст.

Муж: - Демид Егорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
01.04.1904 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, после 1-го брака в 74 года (от старости)
Похороны
03.04.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.267-268 (Умершие №-16ж)

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