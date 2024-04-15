Елкина Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрона Осиповна

Отец ребёнка: Елкин Осип Федорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анисья Осиповна

Отец ребёнка: Елкин Осип Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елкин Осип Федорович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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