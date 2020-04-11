Кореневская (Антошкина) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1966
Дата смерти11.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1966
Отец: Антошкин Владимир Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1966 по 2020
Образование
С 01.09.1973 по 30.06.1983
Школа №12 на пристани.
Рождение ребёнка
29.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1987
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.2020