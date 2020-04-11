Кореневская (Антошкина) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКореневская (Антошкина) Ирина Владимировна

Кореневская (Антошкина) Ирина Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1966

Дата смерти

11.04.2020

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1966

Отец: Антошкин Владимир Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
С 1966 по 2020
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Образование
С 01.09.1973 по 30.06.1983
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Школа №12 на пристани.
Рождение ребёнка
29.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Около 1987

Муж: скрыто настройками приватности

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
11.04.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close